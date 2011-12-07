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Какой стаж дает право на досрочную пенсию?

Объясните, пожалуйста, каким должен быть трудовой стаж, чтобы человек имел право выйти на пенсию досрочно. Я проработала 29 лет на одном месте. Достаточно ли этого для досрочной пенсии? Ирина Петровна
Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, Федеральным законом от 03.10.2018 №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий», вступившим в силу с 1 января 2019 года, предусмотрена новая льгота, касающаяся граждан, имеющих большой страховой стаж.Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (для мужчин) и 37 лет (для женщин), страховая пенсия по старости назначается на 2 года ранее общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее достижения 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин).В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» при исчислении страхового стажа (37 лет для женщин и 42 года для мужчин) в него включаются следующие периоды:- периоды работы и (или) иной деятельности, которая выполнялась на территории Российской Федерации, при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ;- период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности.Обратите внимание!Так называемые нестраховые периоды (уход за детьми до полутора лет, уход за нетрудоспособными гражданами, служба в армии по призыву) в данном случае в страховой стаж, дающий право на назначение досрочной пенсии по этому основанию, не засчитываются.К тому же в первые два года переходного периода (2019 - 2020 гг.) лица, имеющие длительный стаж, могут оформить страховую пенсию по старости: женщины - по достижении возраста 55 лет, мужчины - по достижении возраста 60 лет. 
КВ
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