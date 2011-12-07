Сохранится ли льготный стаж для учителей?

В управлении Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани пояснили, что с 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 03.10.2018 №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.Для педагогических и медицинских работников продолжительность специального стажа, дающего право на досрочную пенсию, остается прежней - от 25 до 30 лет в зависимости от категории.Срок выхода на пенсию указанных категорий граждан теперь будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и периода отсрочки обращения за ней. Таким образом, возраст, в котором работники педагогической и медицинской сферы вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, но реализовать это право можно будет только с учетом увеличения пенсионного возраста и переходных положений.То есть требования к специальному стажу не меняются, но сам срок выхода на пенсию сдвигается. В течение переходного периода срок обращения за пенсией будет увеличиваться от 1 до 5 лет. Так, в 2019 году срок обращения сдвигается с даты выслуги на полгода, в 2020-м - на 1,5 года, в 2021-м - на 3 года, в 2022 году - на 4 года. С 2023 года и далее период отсрочки после выработки специального стажа составит 5 лет.