Благодаря чему может увеличиться пенсия работающего пенсионера

Нет, никакого дополнительного перерасчета пенсии по выслуге лет не предусмотрено. Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, работающим пенсионерам перерасчет страховой пенсии может быть в связи с увеличением размера ИПК (то есть пенсионных баллов). Пенсионные баллы могут увеличиваться благодаря страховым взносам, уплаченным за сотрудника работодателем. Территориальный орган ПФР пересчитает страховую пенсию по старости с 1 августа 2019 года в беззаявительном порядке. Если за пенсионера уплачивались страховые взносы, то его пенсия увеличится автоматически.