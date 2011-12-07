Коснется ли увеличение пенсионного возраста электросварщиков?

Уважаемый Сергей, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани, право на досрочное назначение пенсии по старости в соответствии с разделом XXXIII «Общие профессии» Списка №2 установлено электросварщикам ручной сварки. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» досрочная трудовая пенсия по старости (с учетом льготного стажа) назначается мужчинам по достижении возраста 55 лет, если они проработали не менее 12 лет 6 месяцев на работах с тяжелыми условиями труда, предусмотренных в Списке №2, и имеют страховой стаж не менее 25 лет. Изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий не коснутся работников, занятых во вредных и тяжелых условиях труда.В вашем случае, если будет документально подтверждена постоянная занятость в течение полного рабочего дня в качестве электросварщика ручной сварки и ваш льготный стаж составит 12 лет 6 месяцев, а страховой стаж - не менее 25 лет, тогда вы будете иметь право досрочного выхода на пенсию в 55 лет.