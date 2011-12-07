Как докупить стаж и баллы к пенсии

Главный специалист-эксперт клиентской службы (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Сирина Мангалимова ответила, право на страховую пенсию по старости человек получает после достижения установленного пенсионного возраста (в 2021 году это женщины в возрасте 56,5 лет, родившиеся в первом полугодии 1965 года, и мужчины в возрасте 61,5 года, родившиеся в первом полугодии 1960 года), при наличии необходимого страхового стажа (в 2021 году — не менее 12 лет) и 21 балла.

В 2020 году для выхода на пенсию по старости было достаточно 18,6 балла и 11 лет стажа. К 2026 году требуемый стаж вырастет до 20 лет и больше меняться не будет. Те, кто не успеет заработать такое количество лет стажа к моменту выхода на пенсию, могут докупить недостающие годы. Чтобы купить недостающие годы и баллы, нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Там сделают расчет и скажут, сколько нужно доплатить в бюджет. После этого нужно заключить договор, согласно которому будет производиться уплата. Реквизиты для уплаты взносов и квитанцию можно получить в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда.

Докупить можно не более половины требуемого стажа. В 2021 году — не более 6 лет, а к 2024 году — не более 7,5 лет (половина от требуемых 15 лет страхового стажа).

Формула для покупки стажа зависит от минимального размера оплаты труда. Сейчас МРОТ составляет почти 13 тысяч рублей. Его нужно умножить на 12 календарных месяцев и на 22%. Таким образом, за один дополнительный год нужно заплатить 34 тысячи рублей. Плюс за это начисляется один пенсионный балл. Покупка баллов зависит от страховых взносов, которые платит работодатель в год (сейчас эта сумма установлена на отметке 1 миллион 465 тысяч рублей). Ее умножают на 22% и делят на 9,57 балла. В итоге получается тоже около 34 тысяч рублей.

Производить уплату можно сразу, несколькими платежами или помесячно в течение календарного года. Все уплаченные взносы фиксируются на индивидуальном лицевом счете гражданина.

Добровольно уплатить взносы могут:

— граждане РФ, работающие за пределами России, в целях уплаты страховых взносов за себя;

— граждане, постоянно или временно проживающие на территории России, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование, в целях уплаты страховых взносов за себя;

— физические лица в целях уплаты страховых взносов за другое физическое лицо, за которое не осуществляется уплата страховых взносов работодателем.

Расчет добровольных страховых взносов позволит получать страховую, а не социальную пенсию. Если необходимых баллов и стажа не будет хватать для возникновения права на пенсию, то ее получение отодвинется на тот срок, пока требуемые условия не будут выполнены. Если же по истечении 5 лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то вместо страховой пенсии по старости гражданину будет назначена социальная пенсия.