Как получить СНИЛС для новорожденного

Для этого родителям не нужно обращаться в ПФР или МФЦ. После появления в информационной системе Пенсионного фонда сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, формируется номер индивидуального лицевого счета и направляется в личный кабинет мамы на портале госуслуг.

- Уже год мы формируем СНИЛС новорожденным детям автоматически и рекомендуем всем мамам, ожидающим пополнения в семье, зарегистрироваться на портале госуслуг и активировать свою учетную запись в любом удостоверяющем центре. Очень удобно знать данные СНИЛС с первых дней жизни малыша, не выходя из дома, - отметил Эдуард Вафин, глава татарстанского Пенсионного фонда.

Отметим, что информация о СНИЛС ребенка поступит при условии однозначного совпадения анкетных данных мамы, указанных в личном профиле на портале госуслуг, и данных, поступивших в ПФР из органов ЗАГС. К примеру, если женщина поменяла фамилию, но не актуализировала данные на портале госуслуг, сведения о СНИЛС ребенка могут не отразиться в ее личном кабинете.

Таким родителям, а также тем, кто не имеет регистрации на портале, получить СНИЛС на новорожденного ребенка можно по-прежнему - обратившись в клиентскую службу ПФР или МФЦ. Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители.

Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или через СМС, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.

Пройти регистрацию на портале госуслуг не составит труда. В предложенной форме необходимо заполнить свои данные, а затем подтвердить учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Сделать это можно несколькими способами: лично обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в удобный центр обслуживания; онлайн через сервисы банков (Сбербанк, «Тинькофф», Ак Барс, Почта Банк - при условии, что вы являетесь клиентом одного из банков); почтой, заказав получение кода подтверждения личности «Почтой России» из профиля.