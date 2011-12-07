Сертификат на маткапитал можно оформить дистанционно

Специалисты клиентской службы (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани пояснили, что с 15 апреля 2020 года осуществляется проактивная выдача сертификатов на материнский капитал. С этого момента сертификаты после рождения ребенка оформляются автоматически — никакого заявления от мамы не требуется. Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, поступают в ПФР из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда РФ и направляются в личный кабинет мамы на портале госуслуг.

Электронный сертификат на материнский семейный капитал имеет ряд преимуществ перед своим бумажным аналогом: экономит время молодой семьи на оформление; его нельзя потерять или испортить, а значит, не придется тратить время на восстановление; сведения о нем всегда доступны в личном кабинете владельца сертификата.