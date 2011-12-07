Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Сертификат на маткапитал можно оформить дистанционно

Можно ли сертификат на материнский капитал оформить дистанционно и какие документы необходимо для этого представить?

Специалисты клиентской службы (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани пояснили, что с 15 апреля 2020 года осуществляется проактивная выдача сертификатов на материнский капитал. С этого момента сертификаты после рождения ребенка оформляются автоматически — никакого заявления от мамы не требуется. Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, поступают в ПФР из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда РФ и направляются в личный кабинет мамы на портале госуслуг. 

Электронный сертификат на материнский семейный капитал имеет ряд преимуществ перед своим бумажным аналогом: экономит время молодой семьи на оформление; его нельзя потерять или испортить, а значит, не придется тратить время на восстановление; сведения о нем всегда доступны в личном кабинете владельца сертификата.

КВ
Лента новостей