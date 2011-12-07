Как студенту не лишиться выплаты по потере кормильца

В управлении Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани нам пояснили, что при достижении 18-летнего возраста выплата пенсии по случаю потери кормильца продолжает выплачиваться при условии очного обучения, поэтому студентам после зачисления в учебное заведение необходимо представить в Пенсионный фонд соответствующую справку.

В связи с ограничительными мерами в период распространения коронавирусной инфекции, а также с учетом предоставления каникул выплата пенсий без подтверждения факта учебы была продлена до 31 августа 2020 года включительно. Продление пенсий также касалось студентов старше 18 лет, у которых сроки выплаты пенсии, ограниченные сроками по справке об учебе, истекали в июне, июле 2020 года. Сейчас же Пенсионный фонд ожидает справки от первокурсников. Родителям-пенсионерам очно обучающихся студентов старше 18 лет может быть увеличена фиксированная выплата. Напомним, фиксированная выплата устанавливается пенсионеру, если на его иждивении находятся нетрудоспособные дети в возрасте до 18 лет или старше этого возраста, если они обучаются по очной форме в образовательном учреждении, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. Для назначения выплаты необходимо также предоставить в Пенсионный фонд справку из учебного заведения ребенка, а также документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении (о расходах в пользу иждивенца, связанных с жизненными обстоятельствами, например чеки, квитанции и другие платежи, которые свидетельствуют об оказании постоянной материальной помощи).