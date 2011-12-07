Какая пенсия мне положена?

Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, в соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Федерального закона от 03.10.2018 №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» у мужчин 1959 года рождения (рожденных во 2-м полугодии) право выхода на пенсию наступает в 2020 году в возрасте 60 лет 6 месяцев.

Расчет размера страховой пенсии по старости производится после обращения с заявлением о назначении пенсии в автоматизированном режиме с учетом данных о трудовой и иной деятельности гражданина на основании представленных им документов и данных индивидуального лицевого счета о начисленных работодателями страховых взносах за период работы после 01.01.2002.

Сообщаем, что вам необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ для подачи заявления на назначение пенсии. При этом для выхода на пенсию в 2020 году требуемый страховой стаж должен составлять не менее 11 лет, а величина индивидуального пенсионного коэффициента - 18,6.

Заявление установленного образца также может быть направлено по почте, подано через многофункциональный центр, представлено в форме электронного документа (через сайт ПФР и единый портал государственных услуг). Установленная форма заявления о назначении пенсии (в случае направления почтой) предусмотрена приложением 2 к Административному регламенту предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 января 2016 г. №14н. Ознакомиться с положениями указанного регламента можно на официальном сайте Пенсионного фонда России.