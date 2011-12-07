Рассчитываем гражданскую пенсию для сотрудника МВД

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани пояснили, что страховая пенсия по старости по линии Пенсионного фонда России может быть назначена пенсионеру МВД при одновременном соблюдении следующих условий:

Возраст. Достижение общеустановленного возраста — 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин (возраст определяется с учетом переходных положений приложений 5 и 6 к Закону № 400-ФЗ). Отдельным категориям военных пенсионеров страховая пенсия по старости назначается ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста, например, в случае работы на Севере, труда в тяжелых условиях и т. д.

Стаж. Наличие требуемого страхового стажа, не учтенного при назначении пенсии по линии силового ведомства (т.е. в гражданской организации). В 2020 году он составляет 11 лет и будет ежегодно увеличиваться на 1 год до 15 лет в 2024 году.

Коэффициенты. Наличие минимального количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (в 2020 году — 18,6) будет ежегодно повышаться до 30 в 2025 году.

Пенсия. Наличие установленной пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.

Военным пенсионерам и пенсионерам МВД страховая пенсия по старости назначается без учета фиксированной выплаты.

Страховая пенсия ежегодно индексируется государством. Если военный пенсионер после назначения второй пенсии продолжает работать в гражданских учреждениях, то размер его страховой пенсии по старости подлежит беззаявительному перерасчету 1 августа ежегодно.

Обращаем ваше внимание, для того чтобы страховые взносы во время работы в гражданских учреждениях учитывались при назначении второй пенсии, военный пенсионер должен быть зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования. Сведения о гражданском стаже, начисленных и уплаченных страховых взносах, размере заработной платы, а также периодах работы в гражданских организациях отражаются на индивидуальном лицевом счете в ПФР и будут определять право на страховую пенсию и возможную выплату за счет средств пенсионных накоплений.