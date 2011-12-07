О досрочной пенсии для милиционера

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани ответили, что с 1 января 2019 года лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин, страховая пенсия назначается на 24 месяца раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).

При определении права на указанную страховую пенсию по старости в страховой стаж засчитываются периоды работы и (или) иной деятельности, предусмотренные частью 1 статьи 11 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», а также периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности. При этом к иной деятельности относится деятельность, за которую уплачиваются страховые взносы в ПФР (до 1991 года — взносы на государственное социальное страхование).

Зачету также подлежат и отдельные периоды, на которые взносы не начисляются (статья 12 данного закона). Эти так называемые нестраховые периоды не включаются в страховой стаж, дающий право на досрочную страховую пенсию по старости. К числу таких нестраховых периодов, в частности, относится период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы, предусмотренной Законом Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей». Тем же законом предусмотрена служба лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел бывшего Союза ССР.

Уважаемый Николай! Поскольку служба в качестве милиционера в управлении внутренних дел относится к службе рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, она не засчитывается мужчинам в 42 года требуемого страхового стажа для определения права на досрочную страховую пенсию по старости.