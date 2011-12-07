Зачем кодовое слово при обращении в Пенсионный фонд?

На вопрос отвечает начальник управления Пенсионного фонда РФ в Вахитовском районе г. Казани Флида Арсланова:

— Пенсионный фонд России, как и другие структуры, работающие с использованием электронных систем, постоянно применяет разные способы защиты личной информации своих клиентов. В качестве дополнительного способа идентификации граждан и одновременно защиты их сведений от посторонних лиц в 2020 году ведомство ввело новый способ — применение кодового слова. Оно может представлять собой как само слово, так и комбинацию цифр или букв, которые знает только владелец.

Перед предоставлением телефонных консультаций, предполагающих использование персональных данных, сотрудник ПФР с целью идентификации личности должен узнать от звонившего его фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность, и кодовое слово. Если все данные окажутся корректными, консультация будет предоставлена дистанционно. В противном случае специалист сможет ответить только на вопросы общего характера.

— Какие данные доступны по этому коду?

— Использование кодового слова дает возможность узнать размер пенсии, что актуально после проведения индексации, размер пенсионных накоплений, информацию об оформлении материнского семейного капитала и использовании средств, назначении детских пособий и социальных выплат. Назвав кодовое слово, можно подать заявление о назначении пенсии, единоразовой денежной выплате и других пособий. Эта услуга в телефонном режиме актуальна только на период ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Она предполагает заполнение специалистом ПФР специального акта, который потом приобщается к материалам выплатного дела.

— Как и кто может получить кодовое слово?

— Получить кодовое слово могут пенсионеры, владельцы материнского капитала, получатели социальных пособий, а также все лица, застрахованные в пенсионной системе. Сделать это можно двумя способами: лично прийти в клиентскую службу, написать заявление о предоставлении желаемого кодового слова или зарегистрировать свое кодовое слово дистанционно — для этого зайти на сайт ПФР и в разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» заполнить строку, определяющую кодовое слово.

Позвонив по телефону +7 (843) 2-79-27-27 и назвав секретный код, татарстанцы смогут получить интересующую информацию, в том числе персональные данные, и оперативно решить возникшие вопросы. Персональный секретный код владелец может изменить в любой момент.