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Если у НПФ аннулирована лицензия

Я являлся вкладчиком НПФ «Стратегия», у которого лицензия была аннулирована в марте 2016 года. Когда будут переведены средства из НПФ «Стратегия» в Пенсионный фонд? Игорь
В управлении Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани пояснили, что если у НПФ, в котором находятся ваши пенсионные накопления, аннулирована лицензия, то все необходимые действия делает Центральный банк России. Начиная с даты аннулирования лицензии у вашего страховщика (НПФ) вашим новым страховщиком в системе обязательного страхования становится ПФР. При этом сумма средств пенсионных накоплений, гарантированная к передаче в ПФР, равна номиналу, то есть это сумма взносов без учета инвестиционного дохода, а также средства, уплаченные в рамках Программы софинансирования пенсии.Перечень НПФ, которые вошли в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений, размещен на сайте Агентства по страхованию вкладов.
КВ
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