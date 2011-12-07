Если у НПФ аннулирована лицензия

В управлении Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани пояснили, что если у НПФ, в котором находятся ваши пенсионные накопления, аннулирована лицензия, то все необходимые действия делает Центральный банк России. Начиная с даты аннулирования лицензии у вашего страховщика (НПФ) вашим новым страховщиком в системе обязательного страхования становится ПФР. При этом сумма средств пенсионных накоплений, гарантированная к передаче в ПФР, равна номиналу, то есть это сумма взносов без учета инвестиционного дохода, а также средства, уплаченные в рамках Программы софинансирования пенсии.Перечень НПФ, которые вошли в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений, размещен на сайте Агентства по страхованию вкладов.