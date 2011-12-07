В ПФР рассказали о компенсационной выплате по уходу за нетрудоспособным

На вопрос отвечает ведущий специалист эксперт клиентской службы управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Елена Киселева.

Со вступлением в законную силу Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ и признании утратившим силу некоторых законодательных актов РФ в связи с принятием федеральных законов: » О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон « Об общих принципах организации законодательных (представительных) исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», поменялся механизм предоставления гражданам мер государственной социальной поддержки. С 01.01.2005 г. взамен льгот начали устанавливать — ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). По своей правовой природе ЕДВ — является денежной компенсацией натуральных льгот, которые предоставлялись гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки до 01.01.2005 г. в соответствие с действующим законодательством РФ.

Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается на основании Указа Президента РФ от 26.12.2006 г. № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами». Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 1200 рублей неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет (далее — компенсационные выплаты).

Необходимым условием для назначения компенсационной выплаты является:

— отсутствие у неработающего трудоспособного лица оплачиваемой работы, какой-либо пенсии и неполучение им пособия по безработице.

При установлении компенсационной выплаты, например, в связи с уходом за нетрудоспособным гражданином, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, инвалидом 2 или 3 группы (инвалидность со сроком), но признанным нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения (срок действия заключения — бессрочно), срок осуществления компенсационной выплаты ограничивается сроком признания нетрудоспособного гражданина, нуждающегося в уходе, инвалидом 2 или 3 группы.

В случае, если в дальнейшем указанный гражданин вновь будет признан инвалидом 2 или 3 группы, для продолжения осуществления компенсационной выплаты требуется новое заключение лечебного учреждения о нуждаемости в постоянном постороннем уходе. При его:

— не представлении — компенсационная выплата прекращается;

— представлении — компенсационная выплата может быть вновь назначена на основании соответствующего заявления о ее назначении.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, как неработающий трудоспособный гражданин, вы имеете право на компенсационную выплату по уходу за инвалидом 2 группы, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения сроком на 1 год.