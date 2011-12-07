Вопрос — ответ: О «сельской» надбавке к пенсии

В клиентской службе (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани пояснили, неработающие сельские жители Республики Татарстан могут получить надбавку к пенсии за длительный сельский стаж. Для этого необходимо быть получателем страховой пенсии по старости или по инвалидности, иметь стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, проживать на селе и не работать.

В денежном выражении «сельская» прибавка к пенсии составляет 1 511,12 рублей, то есть 25 процентов от фиксированной выплаты, которая с 1 января в 2021 года достигла 6 044,48 рубля. Обращаем внимание, что если пенсионер достиг возраста 80 лет или является инвалидом 1 группы, то размер фиксированной выплаты удваивается, и составляет 12 088,96 рублей. При этом, надбавка рассчитывается от фиксированной выплаты, установленной законом, и составляет 1 511,12 рублей.

В «сельский» стаж включается не любая работа, которая осуществлялась в сельской местности, а та, что осуществлялась в сельскохозяйственных организациях на территории Российской Федерации (до 01.01.1992 — на территории союзных республик бывшего СССР) в профессиях и должностях, предусмотренных списком, утвержденным Правительством РФ (постановление от 29.11.2018 № 1440). В принятом перечне более 500 профессий, должностей и специальностей работников сельхозпредприятий, колхозов, совхозов, фермерских хозяйств.

Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2019 года № 805 список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии сельским работникам, был расширен. Например, в список внесены диспетчеры, лаборанты, врачи-эпизоотологи, заведующие ветеринарными аптеками, индивидуальные предприниматели-сельхозпроизводители.

Прибавка не устанавливается селянам, которые трудились в сельсоветах, поселковых магазинах, детсадах и медпунктах. Исключение — если данная организация входила в состав колхоза, совхоза или КФХ. Тогда льгота сохраняется.

Льгота не распространяется на тех, кто заработал свой трудовой стаж в городе, а потом переехал жить в деревню. Если же человек всю жизнь трудился в сельской местности, а уже потом переехал в город, право на льготу за ним сохраняется при переезде назад в сельскую местность.

Обратите внимание!

Обращаться в Пенсионный фонд необходимо и сельским пенсионерам, получающим надбавку, при устройстве на работу, так как в этом случае надбавка снимается. Согласно технологии, Пенсионный фонд обрабатывает сведения от работодателей о работающих гражданах только на второй месяц после приема на работу, поэтому, в случае несвоевременного обращения, может образоваться переплата, которая подлежит возмещению в ПФР.