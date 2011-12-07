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На сколько увеличится пенсия работающего пенсионера после увольнения?

Я на пенсии с декабря 2013 года, но продолжаю трудиться. С 2016 года пенсия не индексируется. Пенсия 10067 руб. На сколько в процентном и денежном выражении увеличится моя пенсия, если я уволюсь в октябре 2018 года?
Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, индексация пенсий неработающим пенсионерам проводилась в следующем порядке: 2016 год - 4%; 2017 год - 5,4%; 2018 год - 3,8%. После прекращения работы вам будет сделан пересчет размера страховой пенсии с учетом всех вышеперечисленных в период действия индексаций.В новом размере вы получите страховую пенсию через 3 месяца после увольнения с единовременной выплатой суммы индексаций за эти 3 месяца после увольнения.
КВ
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