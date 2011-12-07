Билеты на поезд для инвалидов-колясочников можно купить онлайн

Как пояснили «КВ» специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, инвалидам-колясочникам стала доступна онлайн-покупка билетов на междугородные поезда, оборудованные специальными местами. Такая опция при оформлении билетов через интернет появилась недавно благодаря интеграции информационной системы «Российских железных дорог» с Федеральным реестром инвалидов (ФРИ). Реестр обеспечивает постоянный доступ организаций к данным об установленной инвалидности и позволяет не обременять граждан обязанностью по ее подтверждению.

Передача данных из ФРИ в РЖД была реализована Пенсионным фондом РФ в декабре прошлого года и после успешного тестирования запущена в постоянную эксплуатацию. За счет этого инвалиды теперь могут приобретать льготные билеты онлайн. Раньше покупка билетов на специализированные места была возможна только в кассах транспортных компаний после предъявления справки бюро МСЭ об инвалидности.

Оформление проездных ж/д билетов — не единственный пример, когда Федеральный реестр инвалидов помогает оказывать услуги гражданам. В настоящее время данные реестра используются всеми государственными ведомствами, обслуживающими инвалидов. Центры занятости, например, обращаются к сведениям ФРИ в ходе профессиональной реабилитации инвалидов и оказания им помощи в трудоустройстве. С июля прошлого года ФРИ также стал использоваться в качестве федеральной базы данных о льготной парковке для инвалидов.

Впервые сведения реестра начали применяться при оказании услуг гражданам в августе 2017 года, когда Пенсионный фонд РФ запустил пилотный проект по назначению пенсий и ежемесячной денежной выплаты инвалидам на основе ФРИ. В итоге сегодня все пенсии по инвалидности оформляются и продлеваются с использованием информации реестра.