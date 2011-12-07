Как накопить миллион и припеваючи жить на пенсии

Во времена СССР мало кто задумывался о своей будущей пенсии. Но были и исключения. В их числе моя бывшая коллега Наталья, которой сейчас 65 лет. Она долгое время работала у нас на предприятии заместителем главного бухгалтера и распланировала свою жизнь таким образом, что ни дня не работала на пенсии. Как ей это удалось? Вот что Наталья рассказала.

— Я всегда искала работу интересную, но с хорошим окладом. Долгое время трудилась в управлении одного казанского треста. А в 90-х годах перешла в известную коммерческую компанию, где при выходе на пенсию организация выплачивает своим сотрудникам так называемую вторую пенсию. В итоге получаю теперь две пенсии. Одну — 17 тыс. руб. от государства по старости, как все ветераны. А вторую — 10 тыс. руб. от моей компании. Итого получается 27 тыс. руб.

Кроме этого, за все время работы я ежемесячно производила в банк отчисления из своей зарплаты. Конечно, были случаи, когда накопленные средства могли «сгореть». Но каждый раз я вовремя успевала их снять и перевести в доллары. В результате сейчас все деньги, накопленные мной за эти годы (сегодня это 890 тысяч с процентной ставкой в 4,8% годовых), продолжают храниться в банке и приносить мне прибыль. Ежегодный доход от них равен более 42 тыс. рублей. Это еще одна причина того, что у меня нет необходимости работать.

Еще в свое время я приобрела акции треста, в котором работала. Сейчас он занимается строительством коттеджей и получает хорошую прибыль. Ежегодные выплаты по дивидендам сотрудникам составляют у предприятия до 30 тыс. руб. в год. А сумма вознаграждения зависит от того, сколько акций находится у акционера.

Следующий момент моего финансового личного планирования — я всегда вкладывала деньги в учебу детей. В итоге сейчас дочь работает в банке, а сын — в строительстве. Оба получают хорошие зарплаты и в моей финансовой поддержке не нуждаются.

После того как я вышла на пенсию, отдыхала во многих странах мира. Причем всегда покупала путевки за полгода, так как в начале года турагентства предлагают путевки с большой скидкой. Например, при стоимости тура в Турцию в 70 тыс. руб. скидка в размере 20% составляет 14 тыс. руб.

В этом году из-за ковида мы с мужем съездили только в Сочи. Пандемия изменила не только наши планы.

СОВЕТ УСПЕШНОГО ПЕНСИОНЕРА: Наталья посоветовала молодежи не думать о пенсии свысока, а уже с первой зарплаты начать откладывать деньги на старость. Пусть понемногу, но постоянно. Наличие свободных средств дает ощущение свободы не только в молодости, но и в старости.

Илюся ГАЗИЗОВА, слушатель школы стажера