Маткапитал: от детского сада до вуза

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани пояснили, направить средства материнского капитала на образовательные услуги для детей можно в любое время, не дожидаясь трехлетия ребенка. Средства можно направить на оплату образовательных услуг по программам дошкольного образования и иных услуг, связанных с получением дошкольного образования (на оплату детского сада и яслей, услуг по уходу и присмотру за ребенком). Необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.

При направлении средств на оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) в организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования и (или) образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, к заявлению о распоряжении средствами прилагается договор между организацией и лицом, получившим сертификат, включающий в себя обязательства организации по содержанию ребенка (детей) и (или) присмотру и уходу за ребенком (детьми), а также расчет размера платы за содержание ребенка (детей) и (или) присмотр и уход за ребенком (детьми) в данной организации.