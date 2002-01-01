Увеличится ли стаж для расчета пенсии работающего пенсионера?

Я отработал 47 лет электрогазосварщиком, а пенсию мне рассчитали только за 12,6 лет. Вышел на пенсию 14.10.2008, начислили пенсию 4862 руб. 89 коп. После я отработал еще 10 лет. У меня стаж должен измениться для увеличения пенсии?

Петр

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани пояснили, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» расчет размера страховой пенсии по старости проводится с применением индивидуальных пенсионных коэффициентов, рассчитываемых с учетом данных о трудовой деятельности гражданина. За период работы до 01.01.2002 - с учетом продолжительности общего трудового стажа либо стажа в особых условиях труда, подтвержденного документально. Страховой стаж после 01.01.2002 на размер пенсии не влияет. После 01.01.2002 учитываются только суммы страховых взносов, начисленные работодателями на индивидуальный лицевой счет работающего застрахованного лица.

Если вы продолжаете трудиться после назначения пенсии, вам ежегодно с 1 августа производится беззаявительный перерасчет пенсии по страховым взносам, а после 01.01.2015 - по индивидуальным пенсионным коэффициентам.