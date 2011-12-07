О знаке «Инвалид» на автомобиле

В клиентской службе (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани пояснили: государственная услуга по приему заявлений для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ) предоставляется инвалидам I, II групп, детям-инвалидам, а также гражданам из числа инвалидов III группы в порядке, определяемом постановлением правительства Российской Федерации от 10 февраля 2020 г. № 115 «О порядке распространения на граждан из числа инвалидов III группы норм части девятой статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях реализации их права на бесплатное использование мест для парковки транспортного средства, которым управляют указанные граждане или на котором перевозят таких граждан.

Заявление о размещении сведений о транспортном средстве может быть подано инвалидом либо его представителем:

1) через личный кабинет во ФГИС ФРИ,

2) через личный кабинет на портале государственных услуг;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

— В заявлении укажите государственный номер, марку и период времени, на протяжении которого вы планируете пользоваться правом парковки на специальных местах.

— Вы можете оформить возможность парковки на длительный срок (для поездок на личном автомобиле) или на короткий срок (например, для поездки на такси).

— Если вы хотите изменить срок, просто подайте новое заявление. Обратите внимание: с момента подачи нового заявления автоматически прекращается право парковки транспортного средства, указанного вами в ранее поданных заявлениях.

— За одним человеком одновременно может быть закреплено только одно транспортное средство, на которое распространяется возможность парковки на специальных местах. Для изменения любых сведений о транспортном средстве потребуется подать новое заявление.

— Одно транспортное средство может быть закреплено за несколькими инвалидами. В случае подачи несколькими инвалидами заявлений в отношении одного и того же транспортного средства, данное транспортное средство закрепляется за каждым из них на период, указанный в заявлениях.

— На портале «Госуслуги» вы можете подать заявление на транспортное средство, которое управляется лично вами или перевозит вас. Прием заявлений от законных представителей инвалида осуществляется в офисах МФЦ «Мои документы».

— В случае если при переосвидетельствовании группа инвалидности не будет установлена, возможность парковки будет автоматически прекращена.

Кстати. Обращение с заявлением непосредственно в территориальные органы ПФР за получением указанной государственной услуги не предусмотрено. Поскольку с 01.07.2020 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.07.2018 № 443 утратил силу, выдача органами МСЭ специального опознавательного знака «Инвалид» отменяется.

Вместе с тем чтобы воспользоваться бесплатной парковкой и обозначить себя среди других участников дорожного движения, перед поездкой инвалиду необходимо установить знак «Инвалид» (в виде квадрата желтого цвета со стороной 15 см и изображением символа дорожного знака 8.17 черного цвета) спереди или сзади транспортного средства (например, на лобовом или заднем стекле). Знак можно приобрести, например, на заправках.

Во время поездки вы обязаны иметь при себе документы, подтверждающие вашу инвалидность или инвалидность пассажира (в том числе ребенка-инвалида). Правила дорожного движения требуют предъявить такие документы сотруднику ГИБДД для проверки.

Если вы совершаете поездку на чужом транспортном средстве (вас подвозят родственники, друзья, знакомые или вы воспользовались услугами такси или каршеринга), не забудьте по окончании поездки забрать знак с собой, чтобы воспользоваться им при следующей поездке.