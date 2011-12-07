Как маткапитал направить на оплату учебы в вузе

Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани, чтобы направить материнский (семейный) капитал на образование ребенка, ему должно исполниться 3 года. Исключение составляет дошкольное образование — по этому направлению материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка.

При этом ребенок, поступающий в вуз, должен быть не старше 25 лет. Вуз должен находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

При направлении средств на оплату платных образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждением, необходимо представить:

— государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (подлинник);

— документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания (паспорт — подлинник, в случае замены документа после получения сертификата необходимо представить также ксерокопию паспорта);

— документ, удостоверяющий личность представителя (паспорт — подлинник и ксерокопия), и нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия, — в случае подачи заявления через представителя (подлинник и ксерокопия);

— договор на оказание платных образовательных услуг (копия, заверенная образовательным учреждением).

В свою очередь договор на оказание платных образовательных услуг в обязательном порядке должен содержать сумму оплаты за оказание платных образовательных услуг; периоды оплаты, срок платежа и реквизиты для перечисления средств (наименование образовательного учреждения, ИНН, БИК, КПП, банк получателя, ОКАТО, КБК).

Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в любой территориальный орган Пенсионного фонда России независимо от места жительства (пребывания) или фактического проживания лично, через сайт Пенсионного фонда РФ или в МФЦ.