О перерасчете пенсии уволившегося пенсионера

Уважаемый Марат Шакирович! Специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани пояснили, что Федеральным законом от 01.07.2017 №134-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон №400-ФЗ от 28.12.2013, где статьей 26.1 индексация страховых пенсий предусмотрена лишь в отношении неработающих граждан.

Гражданам, прекратившим трудовую деятельность после 01.04.2016, индексация размера пенсии осуществляется на основании сведений, представляемых страхователями ежемесячно. Порядок индексации носит беззаявительный характер.

Согласно п. 2 ч. 1 статьи 23 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» перерасчет размера страховой пенсии производится с 1-го числа, следующего за месяцем, в котором наступили новые обстоятельства (увольнение).

Решение о выплате сумм страховых пенсий и фиксированной выплаты к ним с учетом индексации выносится в месяце, следующем за месяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, получены сведения о прекращении пенсионером работы и (или) иной деятельности.

Выплата пенсии с учетом индексации (4% в феврале 2016 года, 5,4% в феврале 2017 года, 0,38% в апреле 2017 года, 3,7% с января 2018 года, 7,05% с января 2019 года и на 6,6% с 01.01.2020 года) осуществляется с месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение о выплате.