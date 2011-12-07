Оформляем разрешение на бесплатную парковку для инвалида

Как ответила руководитель клиентской службы управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Вера Гордеева, оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид, теперь можно онлайн. Соответствующие изменения в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» вступили в силу с 1 июля 2020 года и стали еще одним шагом по повышению доступности государственных и муниципальных услуг для инвалидов.

Подать заявление, как прежде, можно в личном кабинете на портале госуслуг, указав номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка. Подтвердить право на бесплатную парковку при этом не нужно: все необходимые сведения уже содержатся в базе данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором которого является Пенсионный фонд России. Кроме этого, заявление можно подать в «Личном кабинете инвалидов» на сайте ФРИ или непосредственно в МФЦ. Заявление в клиентских службах Пенсионного фонда приниматься не будет. Сведения об автомобиле, на котором планируется поездка, появляется в реестре только после внесения данных любым из вышеуказанных способов.

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы или перевозящий его, в том числе ребенка-инвалида. Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении.

Согласно вступившим в силу поправкам подать заявление теперь можно только на одно транспортное средство.

При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление, - актуальными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними. Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получить штраф.

Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей страны, тогда как раньше в каждом субъекте была своя база номеров машин, имеющих льготы. Таким образом, если автомобиль внесен в ФРИ, то пользоваться выделенными парковочными местами можно будет в любом регионе. Доступ к реестру получат органы власти всех субъектов, которые и определяют количество льготных парковочных мест в общественных местах.

Для граждан, оформивших знак «Инвалид» до 1 июля 2020 года, срок внесения данных в реестр продлен до конца 2020 года. До этого времени они могут пользоваться правом бесплатной парковки, используя имеющийся знак. С 1 января 2021 года проверка наличия права на бесплатную парковку будет осуществляться только на основании сведений ФРИ.

Обратите внимание!

С 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура проходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Продление инвалидности также осуществляется заочно.