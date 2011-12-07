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Больничный для иностранца

Мой друг приехал в Татарстан на заработки из Казахстана. Так случилось, что заболел. Имеет ли он право на получение пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности? Ильнур
Как пояснили специалисты регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан, с 1 января 2015 года временно пребывающие на территории Российской Федерации иностранные граждане являются застрахованными лицами в системе обязательного социального страхования и имеют право на получение только пособия по временной нетрудоспособности при условии уплаты за них работодателями страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации за период не менее 6 месяцев, предшествующих месяцу наступления временной нетрудоспособности.При этом граждане государств - членов Евразийского экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика) с 1 января 2015 года имеют право на получение всех видов пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по страховым случаям, наступившим после 1 января 2015 года.
КВ
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