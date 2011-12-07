Соцпакет или деньги: пора делать выбор

Это касается граждан из числа федеральных льготников, не подавших ранее заявление на отказ, а также граждан, которые получили право на государственную социальную помощь после 1 октября 2020 года. Федеральным льготникам, не изменившим своего предыдущего решения об отказе от набора социальных услуг либо услуги, обращаться не нужно - действие их заявления будет автоматически продлено на следующий год и все последующие годы, пока не поступит заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг.

Срок до 1 октября является обязательным и для подачи заявления о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги) для граждан, которые отказывались от набора социальных услуг или его части на 2021 год, а в 2022 году хотели бы пользоваться соответствующими социальными услугами.

Заявление можно подать в клиентских службах ПФР (по предварительной записи), МФЦ, через личный кабинет гражданина на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru), через портал «Госуслуги» (www.gosuslugi.ru). Также заявление можно отправить по почте, но при этом подпись заявителя должна быть заверена нотариусом.

В случае обращения с заявлением в клиентскую службу ПФР или МФЦ через представителя, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий его полномочия.

Кстати

С 1 февраля 2021 года стоимость набора социальных услуг составляет 1 211 рублей 66 копеек в месяц.