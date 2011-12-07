ЕДВ, ДЕМО, ДМО: кому положены, куда обратиться

В клиентской службе управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани «КВ» предоставили подробную информацию об этих социальных выплатах.

Пенсионный фонд России и его территориальные органы в соответствии с действующим законодательством осуществляют социальные выплаты, к которым, в частности, относятся: ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и входящий в ее состав набор социальных услуг (НСУ), дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО), дополнительное материальное обеспечение (ДМО).

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) — социальная выплата, устанавливаемая территориальными органами ПФР отдельным категориям граждан. Среди них:

— ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и т. д.;

— инвалиды, включая детей-инвалидов;

— бывшие несовершеннолетние узники фашизма;

— лица, пострадавшие в результате воздействия радиации.

Ознакомиться с полным перечнем граждан, имеющих право на получение

ЕДВ, можно на сайте ПФР в разделе «Социальные выплаты».

Назначение ЕДВ носит заявительный характер. Подать заявление можно через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг, а также в любом территориальном органе ПФР или МФЦ.

Исключение составляют граждане с инвалидностью, которые с 28.07.2020 (с даты вступления в силу приказа Минтруда России № 327н) освобождены от обязанности подавать заявление на установление выплаты, поскольку гражданам, признанным инвалидами, детьми-инвалидами, она устанавливается в беззаявительном порядке на основании выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, поступившей из Федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ), со дня признания гражданина инвалидом или ребенком-инвалидом.

Отделение ПФР Татарстана напоминает, что в соответствии с временным порядком установления или подтверждения инвалидности, действующим до 1 октября 2021 года (постановление правительства РФ от 11.02.2021 № 155), гражданам не требуется посещать ПФР для продления пенсии по инвалидности и ЕДВ.

В случае, если гражданин одновременно имеет право на получение ЕДВ по нескольким основаниям в рамках одного закона, выплата устанавливается по одному основанию, предусматривающему более высокий размер выплаты. Индексация ЕДВ проводится один раз в год с 1 февраля.

Количество получателей ЕДВ по Республике Татарстан в настоящее время — 322558 чел.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) — ежемесячная выплата отдельным категориям граждан. Право на материальное обеспечение имеют только граждане Российской Федерации (независимо от места их проживания). Размер выплаты составляет 500 или 1000 рублей в зависимости от льготной категории.

ДЕМО в размере 1000 руб. устанавливается:

— инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

— инвалидам вследствие военной травмы;

— бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Количество получателей ДЕМО в размере 1000 руб. по Республике Татарстан

в настоящее время 1661 чел.

ДЕМО в размере 500 руб. устанавливается:

— военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, а также военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

— вдовам погибших в годы войны военнослужащих;

— вдовам инвалидов Великой Отечественной войны;

— лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

— бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Количество получателей ДЕМО в размере 500 руб.по Республике Татарстан

составляет 1710 чел.

ДЕМО выплачивается территориальным органом ПФР одновременно с пенсией. Гражданам, имеющим право на ДЕМО, но не реализовавшим его своевременно, необходимо подать заявление о назначении этой выплаты в территориальный орган ПФР по месту жительства. Если гражданин имеет право на ДЕМО, но он не является пенсионером, эта выплата также назначается и выплачивается территориальными органами ПФР по месту жительства, а в случае постоянного проживания за пределами России — Пенсионным фондом Российской Федерации. Граждане РФ, постоянно проживающие за пределами территории РФ, подтверждают гражданство на дату обращения за назначением ДЕМО.

В случае, если гражданин одновременно имеет право на получение ДЕМО по нескольким основаниям, оно устанавливается по одному основанию, предусматривающему более высокий размер выплаты.

Дополнительное материальное обеспечение (ДМО) — выплата, которая устанавливается к пенсиям, назначенным в соответствии с законодательством РФ. Самая высокая выплата ДМО предоставляется Героям Советского Союза, Социалистического Труда, обладателям ордена Славы трех степеней, а также пенсионерам, удостоившимся звания Героя РФ, ордена Святого апостола Андрея Первозванного или ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Размер ДМО привязан к размеру социальной пенсии и, соответственно, различается для категорий получателей этой доплаты. Выплата ДМО производится одновременно с выплатой соответствующей пенсии.

Из представленной категории получателей ДМО в Республике Татарстан 13 Героев Социалистического Труда.