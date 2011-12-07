Как пересчитают страховую пенсию?

Главный специалист-эксперт клиентской службы (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Мария Спиридонова пояснила, что с 1 августа увеличился размер страховых пенсий по старости и по инвалидности пенсионерам, работавшим в 2020 году. Ежегодный перерасчет страховой пенсии в августе работающим пенсионерам носит беззаявительный характер, то есть пенсионерам не нужно обращаться в клиентские службы ПФР. Прибавка к пенсии индивидуальна: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в прошлом году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.

При перерасчете размера пенсии в соответствии с нормами пенсионного законодательства прибавка от корректировки ограничена тремя пенсионными коэффициентами. Стоимость одного коэффициента в 2021 году — 98,86 рубля (для неработающих пенсионеров), то есть в денежном эквиваленте прибавка не может составлять более 296,58 рубля. Для работающих с 2016 года стоимость одного коэффициента будет применена в размере 71,42 рубля, соответственно максимальное увеличение составит 214, 23 рубля.

Более подробная информация о пенсиях и социальных выплатах доступна на сайте Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Каждый пенсионер может самостоятельно следить за изменениями в его пенсионном деле в личном кабинете ЕГИССО (egisso.ru), используя пароль на портале госуслуг.

Обратите внимание!

С1 января 2021 года на 6,3% были увеличены страховые пенсии неработающим пенсионерам, а с 1 апреля 2021года на 3,4% гражданам, получающим социальные пенсии.

При увольнении пенсионера в течение 3 месяцев ПФР автоматически выполняет перерасчет пенсии по данным, поступающим от работодателя. При этом перерасчет происходит с первого числа следующего после месяца, в котором произошло увольнение. Но повышенную пенсию гражданин получит с учетом всех индексаций по истечении 3 месяцев после увольнения.