Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Как подать заявление об отказе от осуществления ухода за нетрудоспособным человеком

хаживаю за нетрудоспособным человеком. Нашла работу. В связи с трудоустройством мне необходимо написать заявление об отказе от осуществления ухода. Кто должен присутствовать при подаче заявления? Какие документы потребуются? (Диана)

В управлении Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани нам пояснили, что принятие решения о прекращении компенсационной выплаты осуществляется территориальным органом ПФР в день получения территориальным органом ПФР заявления о прекращении осуществления ухода неработающим трудоспособным лицом за нетрудоспособным гражданином и (или) извещения. 

Прекращение осуществления компенсационной выплаты производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, влекущие прекращение осуществления компенсационной выплаты.

Заявление необходимо написать по месту получения пенсии. Для этого необходимо ваше личное присутствие, паспорт и заявление от ухаживающего и нетрудоспособного гражданина, ваша трудовая книжка, справка о трудоустройстве.

Заявление можете подать через МФЦ, в управлении Пенсионного фонда, предварительно записавшись на прием, либо направить заявление в УПФР по почте. 

КВ
Лента новостей