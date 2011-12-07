Как подать заявление об отказе от осуществления ухода за нетрудоспособным человеком

В управлении Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани нам пояснили, что принятие решения о прекращении компенсационной выплаты осуществляется территориальным органом ПФР в день получения территориальным органом ПФР заявления о прекращении осуществления ухода неработающим трудоспособным лицом за нетрудоспособным гражданином и (или) извещения.

Прекращение осуществления компенсационной выплаты производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, влекущие прекращение осуществления компенсационной выплаты.

Заявление необходимо написать по месту получения пенсии. Для этого необходимо ваше личное присутствие, паспорт и заявление от ухаживающего и нетрудоспособного гражданина, ваша трудовая книжка, справка о трудоустройстве.

Заявление можете подать через МФЦ, в управлении Пенсионного фонда, предварительно записавшись на прием, либо направить заявление в УПФР по почте.