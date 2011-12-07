О досрочной пенсии для водителей автобусов и трамваев

Уважаемый Владимир Сергеевич, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Ка-

зани, в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 правом на досрочное назначение страховой пенсии по старости пользуются мужчины по достижении возраста 55 лет и женщины по достижении возраста 50 лет, если они проработали в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах соответственно не менее 20 лет и 15 лет и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет.

Определяющим для установления права на указанную пенсию в данном случае является документальное подтверждение занятости водителей на регулярных городских пассажирских маршрутах. Это обстоятельство подтверждается администрацией предприятия документально. В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» перевозки пассажиров и багажа подразделяются на: регулярные перевозки; перевозки по заказам; перевозки легковыми такси. При этом маршрут регулярных перевозок представляет собой предназначенный для осуществления перевозок пассажиров и багажа по расписаниям путь следования транспортного средства от начального остановочного пункта через промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного пункта, которые определены в установленном порядке.

Таким образом, перевозки пассажиров по заказам, включая городские, не являются регулярными пассажирскими маршрутами, поэтому водители автобусов городского транспорта, занятые перевозкой пассажиров по заказам, не приобретают права на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктом 10 части

1 статьи 30 Закона от 28.12.2013.