Выбираем наиболее выгодный вариант расчета пенсии

Уважаемая Елена Андреевна, как ответила заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани Марина Орехова, пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации в настоящее время регулируется Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Страховая часть трудовой пенсии по старости в соответствии с Законом № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» определяется исходя из расчетного пенсионного капитала, состоящего из следующих частей: пенсионного капитала по состоянию на 1 января 2002 года, величина которого зависит от трудового стажа и заработной платы застрахованного лица; суммы валоризации; суммы страховых взносов, учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица после 1 января 2002 года.

Согласно п. 2 ст. 30 Закона № 173-ФЗ в целях оценки пенсионных прав определение расчетного размера трудовой пенсии может производиться либо в соответствии с п. 3, либо п. 4 ст. 30 Закона № 173-ФЗ.

При выборе варианта определения расчетного размера пенсии в соответствии с п. 3 ст. 30 Закона № 173-ФЗ под общим трудовым стажем понимается суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятельности до 1 января 2002 года. Следует отметить, что в этом случае стаж исчисляется в календарном порядке, а период обучения не входит в подсчет общего трудового стажа.

При выборе варианта определения расчетного размера пенсии в соответствии с п. 4 ст. 30 Закона № 173-ФЗ под общим трудовым стажем также понимается суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятельности до 1 января 2002 года. При этом в общий трудовой стаж включаются периоды подготовки к профессиональной деятельности — обучение в училищах, школах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и по переквалификации, в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования (в средних специальных и высших учебных заведениях), пребывание в аспирантуре, докторантуре, клинической ординатуре.

Следует иметь в виду, что органами Пенсионного фонда определение размера пенсии производится исходя из наиболее выгодного для пенсионера варианта.

При обращении за пенсией рекомендуем предоставить диплом об образовании, а органы ПФР произведут расчет суммы пенсии из наиболее выгодного для вас варианта.