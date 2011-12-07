Пенсии, справки и голосовой ассистент: с какими вопросами обращаются казанцы в ПФР

В помощь слабовидящим — голосовой ассистент

Я недавно вышла на пенсию. С каждым годом у меня ухудшается зрение. Есть какая-нибудь возможность для слабовидящих людей для чтения статей на сайте ПФР?

Старший специалист клиентской службы (на правах отдела) в Приволжском районе г. Казани Анастасия Иванова сообщает, что теперь все публикуемые материалы на официальном сайте ПФР www.pfr.gov.ru граждане могут не только читать, но и слушать. Это особенно необходимо людям со слабым зрением и тем, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства.

Для того чтобы озвучить текст на сайте, необходимо:

— открыть меню «Для слабовидящих». Для этого в верхней части страницы нажать на «АА»;

— выделить заинтересовавший текстовый фрагмент;

— нажать кнопку «Воспроизвести» (▶).

Голосовой ассистент позволяет приостанавливать воспроизведение и заново прослушивать выделенный текст, озвучивает как новости или тематические статьи, так и короткие тексты (название разделов сайта, меню страниц и т. п.).

В некоторых случаях установленный на компьютере браузер или антивирус могут блокировать работу голосового ассистента. Чтобы этого не произошло, необходимо правильно выставить настройки браузера и антивируса, например, отключить блокировку всплывающих окон для сайта Пенсионного фонда.

Когда на пенсию госслужащему

Я работаю на госслужбе. Хотел бы узнать, в каком возрасте госслужащие могут выйти на пенсию?

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани сообщили, что для государственных гражданских служащих всех уровней власти (федеральных, региональных и муниципальных) переход к новым значениям пенсионного возраста происходит поэтапно. Вплоть до 2021 года повышение возраста составляет по полгода в год, далее темп синхронизируется с общим темпом повышения пенсионного возраста в стране и начинает расти по году. Мужчины-госслужащие к 2028 году будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины-госслужащие начиная с 2034 года будут выходить на пенсию в 63 года.

Помимо этого для всех федеральных госслужащих начиная с 2017 года повышаются требования к минимальному стажу гражданской или муниципальной службы, позволяющему получать государственную пенсию за выслугу лет. Каждый год указанный стаж растет на полгода (с 15 лет в 2016 году) до тех пор, пока не достигнет 20 лет в 2026 году.

С учетом всех изменений страховая пенсия госслужащим назначается в первом полугодии 2021 года по достижении 56,5 года (для женщин) и 61,5 года (для мужчин).

Если изменились паспортные данные

Я вышла замуж, взяла фамилию мужа, поменяла паспорт. Как можно поменять данные, которые записаны в моем индивидуальном лицевом счете?

В случае необходимости изменения анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом счете зарегистрированного лица (например, изменение фамилии), можно воспользоваться электронным сервисом на официальном сайте ПФР (es.pfrf.ru). Об этом «КВ» рассказал управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Сервис дает возможность без посещения клиентской службы ПФР провести актуализацию анкетных данных, включая информацию о документе, удостоверяющем личность.

При входе в личный кабинет гражданина на сайте ПФР автоматически проводится сверка анкетных данных Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru) и сведений, содержащихся в базе данных ПФР. При расхождениях (например, изменилась фамилия и получен новый паспорт, а в ПФР сведения не изменены) выводится сообщение с предложением актуализировать данные в ПФР или ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации) на портале госуслуг.

Для актуализации сведений в ПФР необходимо выбрать соответствующую опцию «Обновить данные в ПФР».

В случае если гражданин сначала актуализировал данные в клиентской службе ПФР при личном обращении, после авторизации на портале ПФР ему будет предложена опция «Обновить данные в профиле ЕСИА».

Нужно ли представить справку об учебе?

Я хочу оформить уход за своей 80-летней бабушкой. Мне 14 лет. Слышала, что для этого надо представить справку об учебе, разрешения одного из родителей и органа опеки и попечительства. Правда ли это?

На вопрос читательницы отвечает заместитель руководителя клиентской службы (на правах отдела) в Кировском районе г. Казани Вера Гордеева:

- В связи с принятием Постановления правительства Российской Федерации от 27.02.2021 г. №278 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» упрощен порядок представления документов лицам, достигшим 14 лет, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами. Теперь лицам старше 14 лет, но не достигшим возраста 16 лет, обучающимся по очной форме, представление справки об учебе, разрешения одного из родителей и органа опеки и попечительства не требуется. При этом в случае поступления документа о несогласии одного из родителей или органа опеки и попечительства на осуществление ухода лицом, не достигшим 15 лет, осуществление компенсационной выплаты прекращается.

Кого из руководителей НКО можно отнести к неработающим

Дайте, пожалуйста, разъяснения по вопросу отнесения к работающим/неработающим лицам руководителей (председателей) и/или членов некоммерческих организаций.

Клиентская служба (на правах отдела) в Советском районе г. Казани сообщает, что в соответствии с дополнительными разъяснениями ПФР согласно позиции Министерства труда и социальной защиты РФ (письмо ПФР от 02.09.2020 №СЧ-25-24/18011 «Об отнесении к работающим/неработающим лицам руководителей (председателей) и/или членов некоммерческих организаций») работающие безвозмездно в некоммерческих организациях (далее - НКО) сотрудники, а также лица, осуществляющие в них руководящие функции, в отношении которых не начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, относятся к неработающим лицам и страховые пенсии им индексируются, как неработающим пенсионерам.

В связи с этим руководителей (председателей) и/или членов гаражно-строительных кооперативов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и других общественных организаций, поименованных в ч. 3 ст. 50 Гражданского кодекса РФ, безвозмездно выполняющих свои функции, в отношении которых не начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, возможно отнести к неработающим лицам в целях выплаты страховой пенсии с учетом индексации.

При этом следует иметь в виду, что если в конкретном месяце в отношении указанных лиц произведено начисление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, такие лица признаются работающими и страхователи - НКО - обязаны представлять в территориальные органы ПФР сведения по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ за данный период.

Являюсь ли я предпенсионером?

Я отец ребенка-инвалида. Мне исполнилось 50 лет. Могу ли я быть отнесен к категории предпенсионеров, если мать ребенка-инвалида получает пенсию по данному основанию?

Как пояснила «КВ» заместитель руководителя клиентской службы (на правах отдела) в Кировском районе г. Казани Мария Ермолаева, под предпенсионным возрастом следует понимать предшествующий назначению пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации возрастной период продолжительностью до пяти лет (с учетом переходного периода). Учитывая, что право на пенсию по данному основанию предоставляется одному из родителей, отец ребенка-инвалида не может быть отнесен к категории предпенсионера по достижении возраста 50 лет, если получателем данного вида досрочной пенсии является второй родитель.