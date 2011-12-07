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Если у человека две трудовые книжки

После увольнения с работы мне не вернули трудовую книжку. Я завел новую и порядка 10 лет работал по ней. Потом по почте мне прислали мою первую трудовую, и я сменил несколько предприятий с отметкой в первой трудовой книжке. Зачтется мне стаж по двум трудовым книжкам или только по одной? Евгений
Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, при подсчете страхового стажа периоды работы до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица подтверждаются на основании справок, трудовой книжки, после регистрации гражданина в качестве застрахованного лица - на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета. Таким образом, до даты регистрации в стаже будут учтены периоды работы по двум трудовым книжкам (не по совместительству), после даты регистрации - на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета.
КВ
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