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Как учитывается срочная служба в стаже

В 1976 - 78 годах я проходил срочную службу на Байконуре. Приемлем ли коэффициент 1,5 для начисления общего стажа за службу в армии? Е.С.
Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, в страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности засчитывается период прохождения военной службы. Исчисление страхового стажа производится в календарном порядке.
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