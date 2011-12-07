Маткапитал: возможности использования денег расширились

О новых возможностях в распоряжении средствами маткапитала рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Асия Валиуллина и начальник отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ Гульсина Сабирова.По-прежнему самое популярное направление расходования маткапитала - улучшение жилищных условий, частичное и полное погашение ипотечного кредита. Так распорядились 90% владельцев сертификата.С 2018 года стало возможно использовать средства маткапитала на оплату дошкольного обучения детей сразу после оформления сертификата, не дожидаясь, когда младшему ребенку исполнится три года. В результате около 4 тысяч семей воспользовались новой возможностью и оплатили материнским капиталом содержание детей в садике, яслях, в том числе и частных, а также услуги по уходу и присмотру за ребенком.Но здесь необходимо отметить, что у дошкольного учреждения или организации, предоставляющей услуги по уходу за ребенком, должна быть лицензия на предоставление соответствующих услуг.Также с 2018 года стало возможным получение ежемесячных выплат из средств маткапитала для семей с низким доходом. Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка за 2-й квартал 2018 года в Республике Татарстан - 8896 рублей. Эти деньги можно потратить на текущие расходы: продукты питания, одежду для ребенка, игрушки.Право на эту выплату получили семьи, в которых второй ребенок появился с начала года, а размер дохода на одного члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения. В Татарстане с 2019 года эта сумма составляет 14034 рубля. В прошлом году с заявлением на получение ежемесячной выплаты в органы Пенсионного фонда РФ по РТ обратились 350 семей.Обратите внимание, данная выплата в 2019 году предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Заявление о назначении выплаты можно подать в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка - средства будут выплачены за все прошедшее с этого момента время. При подаче заявления спустя 6 месяцев выплата назначается со дня обращения за ней.Также средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, формирование накопительной пенсии матери и социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.КстатиПрограмма материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены. Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 тысячи рублей.