Не платите за услуги, которые Пенсионным фондом РФ предоставляются бесплатно!

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани предупреждают, что в последнее время активизировалась деятельность так называемых центров правовой помощи, целью которых является не оказание правовой помощи пенсионеру, а получение прибылей, в том числе за счет граждан. Такие центры за немалые деньги предлагают помощь гражданам в оформлении и направлении в органы Пенсионного фонда различного рода заявлений о предоставлении расчета размера пенсии, якобы положенных дополнительных выплатах и т. д., хотя гражданин может напрямую обратиться в органы Пенсионного фонда и получить все консультации, в т.ч. порядок расчета пенсии, на безвозмездной основе!Участились случаи, когда пенсионера сознательно вводят в заблуждение с целью изъятия у него денег. Так, недавно в управление Пенсионного фонда поступило письменное заявление от инвалида 3-й группы по общему заболеванию о назначении ему дополнительного материального обеспечения за особые заслуги. Когда же пенсионер был приглашен в управление с документами, дающими право на назначение такой выплаты, выяснилось, что этих документов у него нет, т.к. указанная выплата устанавливается Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и так далее (полный перечень лиц, имеющих право на установление такой выплаты, приведен вФедеральном законе от 04.03.2002 №21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией»).При этом, по утверждению пенсионера, в центре правовой помощи настаивали, что он имеет право на данную выплату, оформили заявление для направления в органы ПФР. За услуги пенсионер заплатил свою месячную пенсию. Материал передан в правоохранительные органы.Во избежание неприятных ситуаций, связанных с оплатой сомнительных услуг, которые органами Пенсионного фонда предоставляются бесплатно, рекомендуем при необходимости напрямую обращаться в органы Пенсионного фонда. Так вы сохраните свои деньги и получите более компетентные и профессиональные ответы на вопросы. Для удобства посетителей прием ведется по предварительной записи.