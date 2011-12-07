Как тяжелые условия труда влияют на досрочную пенсию

Главный специалист-эксперт клиентской службы управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Алсу Хабибуллина пояснила, что право на страховую пенсию по старости на общих основаниях у мужчин 1965 г. р. возникает в возрасте 65 лет. Однако страховая пенсия по старости в России может быть назначена ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста. Такое право имеют отдельные категории граждан, предусмотренные законодательством РФ.

Так, например, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» мужчинам, трудившимся на работах с тяжелыми условиями, страховая пенсия по старости может быть назначена по достижении возраста 55 лет при условии, если они трудились на работах с тяжелыми условиями не менее 12 лет 6 месяцев и имеют страховой стаж не менее 25 лет.

Кроме того, на дату установления пенсии гражданин должен иметь необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которое в 2020 г. составляет 18,6.

В вашем случае права на досрочное назначение страховой пенсии по старости в связи с работой в тяжелых условиях труда не имеется, так как не соблюдено одно из условий, а именно: отсутствует требуемая продолжительность страхового стажа, несмотря на то, что вами выработан стаж на соответствующих видах работ более 12 лет 6 месяцев и имеется необходимое количество ИПК.

Таким образом, за установлением досрочной страховой пенсии вы можете обратиться, доработав недостающую продолжительность страхового стажа.

Стоит отметить, что в случае если мужчина проработал не менее половины требуемой продолжительности стажа на работах с тяжелыми условиями труда и имеет требуемую продолжительность страхового стажа и необходимое количество ИПК (в 2020 г. — 18,6), страховая пенсия назначается с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста пропорционально имеющемуся стажу на соответствующих видах работ. Так, мужчины, трудившиеся на указанных работах не менее 6 лет 3 месяцев, могут обратиться за назначением досрочной страховой пенсии в 58 лет, трудившиеся не менее 7 лет 6 месяцев, — в 57 лет, не менее 10 лет, — в 56 лет.

В случае увеличения вашего страхового стажа до 25 лет вы сможете претендовать на назначение страховой пенсии по старости досрочно с даты подачи заявления.