Какие льготы полагаются предпенсионерам?

Заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Олеся Дьяченко пояснила, что граждане предпенсионного возраста имеют право на следующие льготы и меры социальной поддержки:

1. Освобождение от имущественного налога по одному объекту каждого вида недвижимости предоставляется Федеральной налоговой службой при достижении женщинами возраста 55 лет, мужчинами — 60 лет;

2. Скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатный проезд на городском транспорте общего пользования и пригородном железнодорожном транспорте (электричке), денежная компенсация за приобретение медицинских препаратов, назначаемых по рецепту врача, предоставляются органами социальной защиты при достижении женщинами возраста 55 лет, мужчинами — 60 лет;

3. Два рабочих дня один в раз в год для прохождения диспансеризации с сохранением за работником места работы и среднего заработка предоставляются работодателем за пять лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода;

4. Повышенное пособие по безработице, переобучение для лиц предпенсионного возраста предоставляются центром занятости за пять лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода;

5. Выплата пенсионных накоплений, в случае если работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть страховой пенсии в период с 2002 по 2004 год, предоставляется Пенсионным фондом России при достижении женщинами возраста 55 лет, мужчинами — 60 лет.

Для получения указанных мер социальной поддержки достаточно подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу.

В случае необходимости в личном кабинете на сайте ПФР www.pfrf.ru. можно получить справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста, содержащую электронную подпись сотрудника ПФР. По юридической значимости такой документ равен бумажному.