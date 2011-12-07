При переходе на заочку пенсия по потере кормильца выплачиваться не будет

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани пояснили, что если вы будете переходить на заочное обучение, то вам не будет выплачивается пенсия по случаю потери кормильца.

После достижения студентом возраста 18 лет вышеуказанные выплаты производятся только в случае обучения по очной форме (но не дольше, чем до достижения 23 лет). При этом обучение должно осуществляться по основным образовательным программам в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, независимо от их организационно-правовой формы, за исключением учреждений дополнительного образования и высших учебных заведений Минобороны России, МВД России и других силовых ведомств (курсанты имеют статус военнослужащих).

Переход на заочную или вечернюю форму обучения студентов старше 18 лет, а также отчисление их из учебного заведения — это обстоятельства, в связи с которыми получатели пенсии по случаю потери кормильца и повышенной фиксированной выплаты утрачивают право на них. Перечисление указанных выплат прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили эти обстоятельства.

Если отчисление или смена формы обучения скрывается, происходит переплата пенсии, которая должна быть возвращена добровольно или через суд.

На территории нашего региона между учреждениями ПФР и учебными заведениями осуществляется обмен информацией в электронном виде. Однако согласно части 5 статьи 26 ФЗ от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» пенсионер обязан извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и размера повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии или прекращение (продление) их выплаты, в том числе об изменении места жительства, не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующих обязательств.

Обращаем внимание! Студентам, обучающимся за пределами Республики Татарстан, УПФР в Приволжском районе г. Казани напоминает о необходимости ежегодно подтверждать статус обучающегося по очной форме и безотлагательно сообщать об изменении этого статуса (предоставлять справку).