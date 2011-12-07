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Заявление на распоряжение маткапиталом можно подать и в банке

Наша семья стала владельцем материнского (семейного) капитала. Мы хотим взять ипотечный кредит на приобретение квартиры. Слышали, что подать заявление на распоряжение можно в кредитной организации. Возможно ли это? (Галия)

Уважаемая Галия, да, это возможно. Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лицо, получившее сертификат на материнский капитал, имеет право распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в целях уплаты первоначального взноса или погашения основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение жилого помещения путем подачи заявления о распоряжении в кредитную организацию или единый институт развития в жилищной сфере, предоставившие указанные кредиты.

При вашем обращении кредитная организация направляет в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации документ (сведения) о предварительном одобрении заявки на предоставление кредита (займа) и ваше согласие на заявление о распоряжении. 

Таким образом, вы подаете заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала без посещения территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации. 

КВ
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