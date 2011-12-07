Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе Казани, в соответствии с Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» граждане, имеющие продолжительный страховой стаж, могут выйти на пенсию раньше.

Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (для мужчин) и 37 лет (для женщин), страховая пенсия по старости назначается на два года ранее общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее достижения 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин).

Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» при исчислении страхового стажа (37 лет для женщин и 42 года для мужчин) в него включаются следующие периоды:

— периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации, при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ;

— период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности.

Отметим, что так называемые нестраховые периоды (уход за детьми до полутора лет, уход за нетрудоспособными гражданами, служба в армии по призыву, а также обучение) в страховой стаж, дающий право на назначение досрочной пенсии за длительный стаж, в данном случае не засчитываются.