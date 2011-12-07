О льготной пенсии для медсестры инфекционной больницы

Уважаемая Ирина! Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани, страховая пенсия по старости назначается ранее общеустановленного возраста (60 лет для мужчин, 55 лет для женщин) следующим лицам: мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам - 50 лет, если они проработали соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет на работах с тяжелыми условиями труда (по Списку №2) и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет. В случае если указанные лица проработали на перечисленных работах не менее половины установленного выше срока и имеют требуемую продолжительность страхового стажа, страховая пенсия им назначается с уменьшением возраста на один год за каждые 2 года 6 месяцев такой работы мужчинам и за каждые 2 года такой работы женщинам. Например, женщина, отработав по специальному стажу 5 лет, имеет право выйти на досрочную пенсию в 53 года, отработав 6 лет - в 52 года, отработав 8 лет - в 51 год.Действительно, средний медицинский персонал, непосредственно обслуживающий больных в инфекционных учреждениях, имеет право на льготное пенсионное обеспечение по Списку №2, утвержденному постановлением Кабинета министров СССР от 26.01.1991 №10. Но обязательным условием является то, что работа на указанных должностях должна выполняться постоянно в течение полного рабочего дня, т.е. в объеме полной ставки. Административный отпуск не включается в льготный стаж.В вашем случае, если вы отработали 5 лет в инфекционной больнице на указанных должностях на полную ставку, то право на досрочную пенсию у вас будет в 53 года.