Взносы в Пенсионный фонд самозанятые платят в добровольном порядке

Являюсь самозанятым гражданином и состою на учете в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Какую сумму страховых взносов необходимо заплатить в 2020 году в Пенсионный фонд?

Александр

Как ответила начальник персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями Ново-Савиновского района г. Казани Галина Тунгускова, с 1 января 2019 года на территории Республики Татарстан введен налог на профессиональный доход для самозанятых граждан.

Самозанятые - это лица, у которых нет работодателя и у которых нет наемных работников, то есть это граждане, получающие доход от своей личной трудовой деятельности, например: репетитор, мастер маникюра, сиделка и т.п.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», не обязаны уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд. Взносы в ПФР самозанятые отчисляют в добровольном порядке.

Однако формирование пенсионных прав (приобретение страхового стажа и индивидуального пенсионного коэффициента) происходит только исходя из фактически уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Для осуществления уплаты страховых взносов самозанятым необходимо вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Для этого необходимо лично подать в территориальный орган Пенсионного фонда или отправить соответствующее заявление по почте.

В соответствии со ст. 430 Налогового кодекса РФ фиксированный размер страховых взносов в 2020 году составляет 32448,00 руб., максимальный размер - 256185,60 руб. В случае уплаты страховых взносов в фиксированном размере величина индивидуального пенсионного коэффициента составит 1,141, в случае уплаты страховых взносов в максимальном размере - 9,013.

Периоды уплаты страховых взносов засчитываются в страховой стаж. Если уплаченная сумма составит менее фиксированного размера, в страховой стаж засчитывается период, определяемый пропорционально уплаченным страховым взносам.

Периодичность уплаты взносов человек определяет самостоятельно: можно перечислить сразу всю сумму либо осуществлять платежи в течение определенного времени. Расчетным периодом по уплате добровольных взносов является календарный год. Срок уплаты страховых взносов не позднее 31 декабря текущего календарного года.

Самозанятые граждане осуществляют уплату страховых взносов на соответствующие счета Федерального казначейства с применением кодов бюджетной классификации, предназначенных для учета страховых взносов, уплаченных в добровольном порядке (КБК 39210202042061000160).