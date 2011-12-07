Кто имеет право на две пенсии?

Как ответил начальник управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани Алишер Алимкулов, в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее — Закон от 15.12.2001) право на одновременное получение двух пенсий предоставляется:

1) гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы. Им могут устанавливаться пенсия по инвалидности, предусмотренная пп. 1 п. 2 (с применением п. 3 и п. 5) статьи 15 Закона от 15.12.2001, и страховая пенсия по старости;

2) участникам Великой Отечественной войны. Им могут устанавливаться пенсия по инвалидности, предусмотренная ст. 16 Закона от 15.12.2001, и страховая пенсия по старости;

3) родителям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в период прохождения военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (за исключением случаев, когда смерть военнослужащих наступила в результате их противоправных действий). Им могут устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца, предусмотренная п. 4 (с применением п. 5) статьи 15 Закона от 15.12.2001, и страховая пенсия по старости (инвалидности), или пенсия по случаю потери кормильца, предусмотренная п. 4 (с применением п. 5) статьи 15 Закона от 15.12.2001, и социальная пенсия, предусмотренная ст. 18 Закона от 15.12.2001 (за исключением социальной пенсии по случаю потери кормильца), или пенсия по случаю потери кормильца, предусмотренная п. 4 (с применением п. 5) статьи 15 Закона от 15.12.2001, и пенсия за выслугу лет (по инвалидности), предусмотренная Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» (далее — Закон Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»);

4) вдовам военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву вследствие военной травмы, не вступившим в новый брак. Им могут устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца, предусмотренная п. 4 (с применением п. 5) ст. 15 Закона от 15.12.2001, и страховая пенсия по старости (инвалидности), или пенсия по случаю потери кормильца, предусмотренная п. 4 (с применением п. 5) ст. 15 Закона от 15.12.2001, и социальная пенсия, предусмотренная ст. 18 Закона от 15.12.2001 (за исключением социальной пенсии по случаю потери кормильца), или пенсия по случаю потери кормильца, предусмотренная п. 4 (с применением п. 5) ст. 15 Закона от 15.12.2001, и пенсия за выслугу лет (по инвалидности), предусмотренная Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»;

5) гражданам, указанным в пп. 11 п. 1 ст. 10 (нетрудоспособные члены семей граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных и техногенных катастроф) Закона от 15.12.2001. Им могут устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца, предусмотренная п. 3 (с применением п. 4) ст. 17 Закона от 15.12.2001, и страховая пенсия по старости (инвалидности), или пенсия по случаю потери кормильца, предусмотренная п. 3 (с применением п. 4) ст. 17 Закона от 15.12.2001, и социальная пенсия, предусмотренная ст. 18 Закона от 15.12.2001 (за исключением социальной пенсии по случаю потери кормильца);

6) гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Им могут устанавливаться пенсия по инвалидности, предусмотренная ст. 16 Закона от 15.12.2001, и страховая пенсия по старости;

7) членам семей погибших (умерших) граждан из числа космонавтов. Им могут устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца, предусмотренная ст. 7.1 Закона от 15.12.2001, и любая другая пенсия, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением пенсии по случаю потери кормильца или социальной пенсии по случаю потери кормильца).

В соответствии с п. 6 ст. 3 Закона от 15.12.2001 военнослужащие (за исключением граждан, проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин) при наличии условий для назначения им страховой пенсии по старости, предусмотренных Федеральным законом «О страховых пенсиях», имеют право на одновременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности, предусмотренных Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», и страховой пенсии по старости (за исключением фиксированной выплаты к страховой пенсии), устанавливаемой на условиях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «О страховых пенсиях».

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, поскольку вы являетесь получателем пенсии по инвалидности через Министерство обороны РФ, по достижении общеустановленного пенсионного возраста (65 лет для мужчин) при наличии требуемого страхового стажа, за исключением периодов службы, предшествовавших назначению пенсии по инвалидности, и величины индивидуального пенсионного коэффициента вы будете иметь право на назначение страховой пенсии по старости (за исключением фиксированной выплаты к страховой пенсии).