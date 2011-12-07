Почему стаж не меняется?

Как пояснила начальник отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Галина Тунгускова, с 1 октября 2019 года застрахованным лицам предоставляются сведения о состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС) по форме СЗИ-ИЛС, утвержденной приказом Минтруда России от 09.01.2019.

Срок предоставления сведений страхователями по форме СЗВ-СТАЖ за 2020 г. — не позднее 01.03.2021, соответственно, стаж изменится только в 2021 году.

Напоминаем, что всю интересующую информацию гражданин может получить в личном кабинете застрахованного лица, размещенном на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru. Доступ к нему есть у пользователей, прошедших регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).