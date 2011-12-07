Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Почему стаж не меняется?

Почему с марта 2020 года у меня в индивидуальном лицевом счете не меняется стаж?(Шафигуллина).

Как пояснила начальник отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Галина Тунгускова, с 1 октября 2019 года застрахованным лицам предоставляются сведения о состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС) по форме СЗИ-ИЛС, утвержденной приказом Минтруда России от 09.01.2019.

Срок предоставления сведений страхователями по форме СЗВ-СТАЖ за 2020 г. — не позднее 01.03.2021, соответственно, стаж изменится только в 2021 году.

Напоминаем, что всю интересующую информацию гражданин может получить в личном кабинете застрахованного лица, размещенном на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru. Доступ к нему есть у пользователей, прошедших регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

КВ
Лента новостей