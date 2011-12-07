Успейте получить «коронавирусные» детские выплаты

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Специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани пояснили, что татарстанцы, имеющие детей до 16 лет и не подавшие ранее заявления на выплаты в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, могут сделать это до 30 сентября включительно.
Напомним, ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев на детей до трех лет Пенсионный фонд стал производить с апреля, с июня осуществляет единовременные выплаты в размере 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет.
Кроме того, в соответствии с указом Президента РФ от 23 июня право на дополнительную единовременную выплату в июле в размере 10 тысяч рублей получили родители, усыновители, опекуны и попечители детей до 16 лет. Особенностью этой выплаты стал беззаявительный порядок — она осуществляется автоматически, на основании поданных заявлений на ежемесячную и/или единовременную выплаты.
Заявление можно подать через портал госуслуг, МФЦ или клиентские службы Пенсионного фонда России.
Получить более подробную информацию, а также предварительно записаться на прием можно по номеру контакт-центра ОПФР в РТ 2-79-27-27.
Если вы подаете заявление впервые, вам понадобятся документы:
- паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении каждого ребенка, на которого предусмотрены выплаты;
- реквизиты банковского счета заявителя (получение выплаты в отделениях «Почты России» законом не предусмотрено);
- документы, подтверждающие нахождение ребенка под опекой (если вы являетесь опекуном).
В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплате на детей до 3 лет и выплате на детей от 3 до 16 лет.