Успейте получить «коронавирусные» детские выплаты

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани пояснили, что татарстанцы, имеющие детей до 16 лет и не подавшие ранее заявления на выплаты в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, могут сделать это до 30 сентября включительно.

Напомним, ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев на детей до трех лет Пенсионный фонд стал производить с апреля, с июня осуществляет единовременные выплаты в размере 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет.

Кроме того, в соответствии с указом Президента РФ от 23 июня право на дополнительную единовременную выплату в июле в размере 10 тысяч рублей получили родители, усыновители, опекуны и попечители детей до 16 лет. Особенностью этой выплаты стал беззаявительный порядок — она осуществляется автоматически, на основании поданных заявлений на ежемесячную и/или единовременную выплаты.

Заявление можно подать через портал госуслуг, МФЦ или клиентские службы Пенсионного фонда России.

Получить более подробную информацию, а также предварительно записаться на прием можно по номеру контакт-центра ОПФР в РТ 2-79-27-27.

Важно!

Если вы подаете заявление впервые, вам понадобятся документы:

- паспорт заявителя;

- свидетельство о рождении каждого ребенка, на которого предусмотрены выплаты;

- реквизиты банковского счета заявителя (получение выплаты в отделениях «Почты России» законом не предусмотрено);

- документы, подтверждающие нахождение ребенка под опекой (если вы являетесь опекуном).

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплате на детей до 3 лет и выплате на детей от 3 до 16 лет.