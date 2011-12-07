Какие нестраховые периоды могут быть включены в страховой стаж?

Заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Л.Сафиуллина пояснила, что нормами действующего законодательства предусмотрено включение в страховой стаж наравне с периодами работы иных, так называемых нестраховых периодов. К ним, в частности, относится период ухода трудоспособным лицом за инвалидом первой группы.При этом период осуществления ухода за нетрудоспособным лицом может быть засчитан в страховой стаж только в случаях, если они приходятся на период до 1 января 2015 года, а также после 1 января 2015 года до даты установления страховой пенсии. Перерасчет размера пенсии по баллам в связи с осуществлением ухода за нетрудоспособными гражданами, если такой уход осуществляется в периоды после установления страховой пенсии ухаживающему лицу, законом не предусмотрен. Таким образом, если вы, находясь на пенсии по старости с 2016 года, ухаживаете за нетрудоспособным инвалидом первой группы, эти периоды (после установления пенсии) не могут быть засчитаны в страховой стаж. В данном случае также отсутствует право на установление компенсационной выплаты за осуществление ухода за нетрудоспособным инвалидом первой группы.