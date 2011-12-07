Почему нет перерасчета пенсии?

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, ежегодно с 1 августа работающим пенсионерам производится перерасчет пенсии. Расчет доплаты проводится только для страховых пенсий. Это связано с тем, что увеличение происходит только за счет страховых взносов. Все остальные выплаты остаются в прежних размерах. Работающие пенсионеры, которые получают страховые пенсии по старости и инвалидности, имеют право на увеличение, если они получали «белую» зарплату. Получатели страховой пенсии по случаю потери кормильца также имеют право на перерасчет, но только один раз - с 1 августа года, следующего за годом назначения пенсии.В вашем случае необходимо уточнить вид получаемой вами пенсии, а также производятся ли начисления страховых взносов вашим работодателем. Данную информацию можно узнать, обратившись лично в Пенсионный фонд либо в «Личном кабинете застрахованного лица».