Если работающий пенсионер уволился с работы

Начальник управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани Алишер Алимкулов ответил, что статья 26.1 «Выплата страховой пенсии в период осуществления работы и (или) иной деятельности» введена в Закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» с 1 января 2016 года. В первоначальной редакции перерасчет и выплата пенсии в связи с прекращением осуществления работы производились с четвертого месяца после увольнения. И только с 1 января 2018 года пенсионерам, прекратившим осуществление работы, суммы страховой пенсии выплачиваются с учетом индексации размера страховой пенсии за период начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы. Технологически перерасчет осуществляется с четвертого месяца после увольнения. При этом пенсионеру производится доплата за три предыдущих месяца.

В вашем случае выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом. При увольнении с работы в сентябре 2020 года в октябре 2020-го в ПФР поступает отчетность от работодателя за сентябрь 2020-го с указанием того, что вы еще числитесь работающим. В ноябре 2020 года ПФР получит отчетность за октябрь 2020-го, в которой вы работающим значиться уже не будете. В декабре 2020-го Управлением ПФР будет принято решение о возобновлении индексации. В январе 2021 года вы получите полный размер пенсии с учетом индексации, а также доплату в виде разницы между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца — октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года. Все эти процедуры будут проведены Пенсионным фондом автоматически, без подачи заявления