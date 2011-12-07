Где получить пенсионное удостоверение?

Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, с 2015 года выдача пенсионного удостоверения при назначении пенсии территориальными органами ПФР не производится. При этом факт назначения пенсии может быть подтвержден справкой. Такую справку можно получить на бумажном носителе в территориальном органе Пенсионного фонда России по месту нахождения вашего пенсионного дела или в личном кабинете гражданина в электронном виде.